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Керманич Полісся прокоментував перемогу над Шахтарем.

Житомирське Полісся у сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграло донецький Шахтар на власному полі.

Полісся — Шахтар 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "вовків" Імад Ашур прокоментував виступ власної команди.

"Раніше хотілося, чесно кажучи, таких емоцій, але я думаю, вони не були б такими, як сьогодні, звісно. Так, вплинула і серія попередня, що сьогодні було величезне бажання і безумовно, мотивація хлопців. І я можу тільки порадіти за хлопців, які в попередніх матчах так само бачили, що вони робили все, що могли, для того, щоб долати перешкоди, на які ми не можемо впливати, не можемо контролювати.

Дуже радий, що змогли подарувати такі емоції президенту. Дуже вдячний, так само за підтримку в першу чергу за ті часи, коли складно, мені здається, це найважливіше, що може бути, за довіру усім вболівальникам, усім житомирянам.

Так само я дуже радий, що сьогодні ми змогли перед перервою подарувати такі емоції. І так само подякувати за підтримку ось в попередніх матчах, коли не було результату. Але бачили, що хлопці віддали все, що могли на полі. Усе одно після кожної гри, коли всередині ось були такі відчуття важкі, усе рівно, підтримка від житомирян, від уболівальників. Вона була завжди після кожної гри, і я не можу не висловити подяку, бо саме в ці моменти це дуже важливо.

Я можу говорити про ті речі, які на поверхні: дійсно ім'я суперника, дійсно серія. Ну я думаю, що емоції хотіли подарувати й собі, і всім іншим.

У першу чергу, я думаю, що складною для нас була саме ця остання частина року. У першу чергу, думаю, через очікування певні. Які під час позитивних результатів ми намагаємось стримувати кожного разу, але в ті моменти, на фоні результатів, трохи ці слова не чуються, і очікування тільки все більше і більше.

Потім, коли настає реальність, то завжди набагато повільніше, коли попередньо були занадто великі очікування. Хотів, щоб усі віднеслись до цього процесу максимальну тверезо. Хоча я розумію, що якби я зараз був просто вболівальником, то я б не розумів, що я зараз кажу. Так само, як і вболівальники, я би завжди хотів перемог.

Так само як і тренер, я хочу перемог, але єдина різниця в тому, що те, що відбувається всередині, за лаштунками, знають тільки ті, хто приймаються участь в цьому процесі щодня. І доводиться набагато більш тверезого ставитись до реалій. Хотілося б всім так само порадити, що це перемога, вона є, очікування, вони нікуди не подінуться. Це, безумовно, але просто зрозумійте, що на все свій час, і що будуть моменти, коли знову буде складно. І нам треба в ці моменти, знову таки, розуміти що відбувається.

Зараз дуже важливо в цей період зробити більш глибокі підсумки, і вже орієнтуючись на них, зробити відповідні дії для покращення. Або для того, щоб додати, чого нам не вистачало в цій половині. Це нормальний процес. На мою думку, будь-яка команда, кожна команда його проходить, і його треба витримати.

Я думаю, що глобально, якби у нас не були попередньо величезні очікування, то зараз би набагато спокійніше відносились до тих складнощів, з якими зіштовхувалися, але це виключно мої роздуми.

Я дуже вдячний вболівальникам за підтримку й звісно за бажання, щоб ми постійно мітили на найвищі цілі", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся гостюватиме в петровського Інгульця.