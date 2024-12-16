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Захисник Руху прокоментував поразку від Оболоні.

Львівський Рух напередодні у сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги поступився київській Оболоні на власному полі.

Рух — Оболонь 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Віталій Холод прокоментував виступ власної команди.

"Ми були не зовсім налаштовані на початку матчу, тоді як Оболонь добре проявила себе у дебюті гри. Суперник тиснув на нас, а швидкий гол відправив команду в нокдаун — було важко зібратись після такого. Рух створював моменти, але гра не пішла в нас зі старту поєдинку.

Був брак концентрації в певних моментах. Деякі епізоди ми не догравали до кінця — не завжди відчували, що суперник буде першим на м’ячі, програли багато боротьби, пізно вступали у пресинг. Це був провальний для нас матч.

Рух завжди намагається грати у швидкий та динамічний футбол, високо пресингувати суперника. Це наші стандартні настанови перед грою, але цього разу нам не вдалося виконати установки нашого тренерського штабу.

Команда давала надто багато простору гравцям Оболоні — вони могли довго думати та якісно оцінювати ситуацію, знаходити вільні зони та просувати м’яч уперед.

Прикро зазнавати таких поразок. Рух добре грає з лідерами, як приклад — матчі проти Полісся, Кривбасу, Шахтаря, Олександрії та «Динамо». У цих поєдинках ми граємо на рівних зі своїми суперниками. А потім команда виходить грати з суперниками, які нижче за нас класом, і провалюємо ці матчі.

Можливо, причина у нашому досвіді — ми ще молоді гравці і не завжди можемо правильно налаштуватись на гру", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме черкаський ЛНЗ.