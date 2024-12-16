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Керманич Оболоні прокоментував перемогу над Рухом.

Київська Оболонь у сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграла львівський Рух на полі суперників.

Рух — Оболонь 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Сергій Шищенко прокоментував виступ власної команди.

"Дякую за привітання. Дуже класна, чудова гра. Налаштовували хлопців на важку гру, бо Рух — цікава команда, яка грає один в один, багато єдиноборств, швидко рухаються, чудові переходи з оборони в атаку. Налаштовували хлопців і в тижневому циклі відпрацьовували те, що могло бути в сьогоднішній грі.

Я можу сказати, що хлопці все виконали, що було заплановано в тренувальному процесі й перенесли на гру. Тому я дуже задоволений результатом та й грою теж.

Ми вперше забили три м’ячі, але це теж — результат нашого тренувального процесу, який ми протягом трьох місяців напрацьовували дуже багато над атакувальними діями. Звісно, хотілось, щоб раніше це в нас вийшло.

Дуже задоволений, що в останній грі першого етапу ми забили три м’ячі Руху.

Непросто з ними грати кожній команді, але сьогодні ми зробили те, що не вдавалось нікому в останніх турах", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме полтавську Ворсклу.