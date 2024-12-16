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Керманич Колосу прокоментував перемогу над Інгульцем.

Ковалівський Колос у сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграв петровський Інгулець у номінально гостьовій грі на власній арені.

Інгулець — Колос 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Олександр Поздєєв прокоментував виступ власної команди.

"Це дуже сумна новина, що ми вперше з серпня забили два голи, але це наші реалії. Перемога, звісно, важлива для нас, але якість гри хочеться, щоб була кращою, більше контролювати м'яч. Є над чим працювати, але головне — це перемога. Хлопці віддали багато сил і емоцій, тому ми дуже задоволені.

У попередніх турах ми мали багато шансів для забитих голів, але не завжди вдавалось завершити атаки.

Підходи були добрі, просто Інгулець грав агресивно, і коли команда так пресингує, якщо вдається вийти з цього тиску, то відкривається багато простору і хороші можливості для атакувальних гравців. Ми завжди намагаємось бути активними в кожній грі, не завжди виходить, але це процес, який потрібно покращувати.

Ми дуже раді, що Болівар забив нарешті ще один гол. На тренуваннях він непогано забиває, можливо, психологічний фактор тиснув. Нападнику важливо забивати. Коли йдеться про форварда, всі дивляться на його статистику забитих голів.

На жаль, ми не забиваємо стільки, скільки хочемо, але сподіваюсь, це покращимо. Без голів не буде й глядачів на трибунах. У нас два бомбардири з по два голи — це наша реальність, яку потрібно прийняти і рухатись уперед.

Інгулець — дуже цікава команда, на мій погляд. Вони дуже швидко й весело переходять в атаки, мають гравців, які добре комбінують і можуть виконати складні передачі. Проти них було важко грати. Вони забивають, виграють, атакують і комбінують. І те, що вони зараз на останньому місці, нічого не означає — із ними дуже важко грати.

У першій частині чемпіонату в нас було навчання. Багато пройшли різних ситуацій. Я сказав хлопцям, що їм велика повага, бо коли ти йдеш у піке з будь-яких причин — дуже велика спокуса опустити руки. Ті, хто піднімають голову і піднімаються з цього стану… Це багато коштує. Ми ще не вийшли з нього, але на шляху вгору.

Дуже важливо, щоб була підтримка незалежно від того, який результат. Це як в житті трапляється — буває, коли все складається, буває, коли щось іде не так, якщо немає підтримки — це дуже важко зібратись, підняти голову і виправити ситуацію. Тому велика подяка вболівальникам", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос прийматиме одеський Чорноморець.