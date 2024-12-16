Україна

Наставник рівненської команди поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (0:1).

"Завжди говоримо про те, що граємо для вболівальників. Думаю, сьогодні попри важкі погодні умови і стан газону — вболівальники побачили непогану гру у виконанні обох команд.

Ми розуміли, що граємо проти Динамо. Намагалися зробити висновки після матчу з Карпатами, коли ми зіграли не так цисципліновано, як мали б. Сьогодні команда виглядала більш дисципліновано в обороні. Ми були готові до того, що доведеться багато грати без м’яча. Це і вдавалося. Створили декілька непоганих моментів, намагалися високо пресингувати суперника, знаходили для цього сили. Загалом, дещо розчаровані таким результатом, бо ми теж мали свої моменти.

Сьогодні нам не вистачило холоднокровності і якості в завершальній фазі атаки. Микола Гайдучик і Руслан Степанюк мали прекрасні моменти в другому таймі. Плюс, були епізоди, де ми могли б краще розпорядитися м’ячем. Такі ж проблеми попереду в нас були і в попередніх матчів. Працювати треба над цим.

Щодо замін у компенсований час — нам непогано вдавалася гра і з лави запасних не завжди легко увійти в гру. Можливо, ми на дві-три хвилини з цими замінами запізнилися. А Самуель Нонго, до того ж, ще фізично не готовий відіграти двадцять хвилин. Він нещодавно відновився після травми.

Загалом, аналізуючи першу частину сезону, скажу, що ми могли краще провести стартовий відрізок чемпіонату. Були ігри, де ми виглядали нецілісно і не вигравали. Матчі з Лівим Берегом, Інгульцем. А потім була серія з десяти матчів без поразок — тому тут потрібно віддати належне команді.

Сподіваюся, навесні ми станемо сильнішими. Але тут все також залежатиме від трансферної політики. Бо ми готові до пропозицій. Також нам потрібно якісно посилити лінію захисту. Не кількісно, а саме якісно", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Верес.