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Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Вереса (1:0), а також підбив підсумки першої половини сезону.

"У першу чергу, хочу подякувати нашим героям – військовим, людям, які роблять усе можливе задля того, щоб наше життя в країні продовжувалось, щоб ми мали можливість грати у футбол, дарувати емоції. Хочеться завжди дарувати позитивні емоції, але так не буває, на жаль. Хоча, можливо, так і має бути, адже всі хочуть бути задоволеними. Але виключно завдяки Збройним Силам України, завдяки нашим військовим, завдяки людям, які роблять все можливе задля того, аби життя в країні продовжувалось. За це їм низький уклін і подяка!

По-друге, вітаю вас із закінченням непростого першого етапу сезону! Його можна розділити на декілька моментів. Аби робити підсумки, треба ще проаналізувати, але якщо ми говоримо про чемпіонат України, можна сказати, що ми провели його на досить високому рівні. Та великою бочкою дьогтю став наш виступ на міжнародній арені. Треба проаналізувати, чому так сталося, і додавати у майстерності, впевненості. Працювати завжди є над чим. Ми маємо вдосконалюватися, кожен окремо і команда в цілому. Немає таких команд, які б перемагали завжди. Так було і так буде. Але, як я завжди кажу, ми будемо прагнути робити все можливе і боротися тільки за перемоги.

Що стосується сьогоднішньої гри, ми спеціально винесли матч на день пізніше, на понеділок задля того щоб у команди було на один день більше часу на відновлення. З урахуванням результатів цього туру я намагався достукатися до гравців, що це останній матч року, турнірне становище не має значення. В останньому турі той, хто більше налаштований, вмотивований, має більше бажання, той і перемагає. Я подякував зараз гравцям за те, що вони, навіть у тому графіку, у якому ми опинились, до цієї гри підійшли з бажанням. Не все виходило. Ми розуміли, що нам заважатимуть погодні умови, якість поля, налаштування суперника, який після прикрої поразки в минулому турі хотів реабілітуватися. Так само, як і ми хотіли реабілітуватися, так як наші результати у Лізі Європи вкрай негативні. І ми маємо це визнати, задля того щоб вміти подивитися прямо перед собою в обличчя, зробити висновки, розуміти, що треба робити, і рухатись далі. Ми готувалися до цієї гри, розуміючи, що вона буде важка.

Плани команди на зимову відпустку та збори? Команда виходить з відпустки 5 січня, у цей день ми вирушаємо на збір. Напередодні, 4 січня, гравці пройдуть медобстеження. А 5 числа вранці вирушаємо до Туреччини, де будемо готуватись до заключних матчів у Лізі Європи та до другої частини сезону чемпіонату України.

У Піхальонка була дуже непроста реабілітація після ушкодження. Йому було непросто. Але ми бачили, з яким бажанням він працював. Ми задоволені його ставленням. На жаль, нам не вистачало його в багатьох матчах. Але це футбол, гравці отримують травми. Сьогодні ми не могли розраховувати на Михавка та Бражка, який отримав травму в матчі ЛЄ, і обстеження показало, що він не зможе нам допомогти. У Шапаренка ускладення після хвороби, ми не могли ризикувати його здоровʼям.

Взагалі, перед цією грою у нас було багато проблем, зараз уже можна про це говорити. Зокрема, у Тимчика, Попова, Біловара, Буяльського. Причиною є навантаження, яке випало на гравців. Ще позавчора у моєму розпорядженні було три центральні захисники. Тільки вчора ми зрозуміли, що можемо розраховувати ще й на Попова.

Втома, яка накопичилася впродовж сезону, далася взнаки. Безумовно, і Верес виглядає набагато краще, ніж у минулому сезоні. Вони отримали додаткову впевненість протягом осіннього періоду. Команда грала на досить високому рівні, зіграла впевнено з Шахтарем та Олександрією, відібрала очки у цих команд. Тому ми розуміли, що гра буде складною, тим більше з урахуванням того, що це останній матч цього року.

На першу ж гру з Вересом ми виходили після етапу підготовки, у нас була свіжість, були сили. Команда виглядала досить непогано, ми мали великі можливості. На жаль, ми пропустили тоді зовсім необовʼязковий гол, хоча могли спокійно доводити гру до перемоги, при тому, що ми створили ще багато гольових моментів.

Сьогодні на грі позначились і погодні умови, і якість поля, і навантаження, і відновлення. Але я завжди це повторюватиму: команда Динамо Київ завжди грає на перемогу. Можливі зміни в тактиці, стратегії, тактичних схемах, але завжди потрібно грати виключно на перемогу.

Ще коли я був гравцем, після завершенням сезону я завжди аналізував свої дії для того щоб починати новий сезон не з позиції того, де ти знаходишся, а з позиції, що ти робив протягом цього року і чи покращив свій стан у порівнянні з минулим. Те саме я завжди кажу своїм гравцям: не дивіться, де ви знаходитесь, а відстежуйте, що ви робили, аби опинитися там, де ви є. Ви маєте аналізувати свої дії, задля того щоб робити висновки. Для того, щоб залишитися на певному місці, треба дуже швидко бігти, а задля того, щоб розвиватися, потрібно йти вперед на максимальних зусиллях.

Які позиції Динамо планує підсилювати? Чутки коментувати не буду. Скажу тільки, що ми завжди працюємо над тим, щоб мати можливість підсилити команду. Зарано говорити про конкретику, але, безумовно, у нас є певні напрацювання. Дуже сподіваюся на те, що вони будуть реалізовані.

Наостанок вітаю всіх з перемогою, бажаю вдалого закінчення цього року, перемог у новому році, як у великих, так і в малих справах! І головне – бажаної нами усіма Перемоги! Слава Україні!", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Верес.