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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 16 грудня 2024 року.

Київське Динамо у заключному матчі 17 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально обіграло рівненський Верес (1:0).

Команда Олександра Шовковського мала солідну перевагу по котролю м'яча, проте зустріч не радувала глядачів великою кількістю моментів.

Єдиний і переможний гол був забитий на 23 хвилині, коли кияни швидко розіграли стандарт біля воріт суперника і вивели на гольову позицію у штрафному майданчику Владислава Ваната, який покотив м'яч повз воротаря.

Таким чином, Динамо йде на зимову перерву на вершині УПЛ, набравши 43 очки, що на п'ять балів більше, ніж у Олександрії. Верес має 19 очок та займає дев'яте місце.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Верес у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Динамо Київ — Верес 1:0

Гол: Ванат, 23.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Караваєв, 74), Попов, Дячук, Вівчаренко — Буяльський (Рубчинський, 75), Михайленко, Піхальонок — Волошин, Ванат, Кабаєв.

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров (Мрвальєвич, 90+2), Кльоц — Луан (Нонго, 90+2), Дахновський (Годя, 72) — Степанюк, Гайдучик (Шарай, 72).

Попередження: Гончаренко.