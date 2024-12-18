Україна

Голкіпер Динамо Київ прокоментував першу частину сезону.

Воротар київського Динамо Григорій Бущан напередодні підбив підсумки виступам команди в першій частині сезону, окрему увагу приділивши єврокубковій частині кампанії.

"Цей сезон важкий, тому що ті переїзди, які ми долали, не даються легко. Мабуть, ніхто на це не зважає.

Але у команди бувають і спади. Ми бачимо, що і великих європейських клубів трапляються спади. Але від нас завжди чекають, аби ми перемагали. Ми до цього прагнули, але на сьогоднішній день таким є наш рівень у Європі. Те, що вдається нам у чемпіонаті, не вдається на євроарені.

На такому рівні за найменшу помилку відразу карають. Гадаю, жодна команда світу, якби їздила так, як ми, не перемагала би в кожному матчі.

Ми граємо у четвер ввечері. У п’ятницю вранці переліт, увечері того ж дня поїзд. До Києва прибуваємо в суботу в обід, й одразу їдемо на тренувальну базу. Там у нас якесь відновлення, тренування і на наступний день, у неділю, уже матч. А в понеділок ми їдемо далі. Тому ні на що немає часу. Але ми вдячні ЗСУ за те, що маємо змогу так їздити та виступати в Європі.

Відновитись у поїзді? Щось можливо зробити, щось — ні. Можна сказати, що тряска в поїзді це теж масаж. Жартую. Насправді, це важко.

У нас молода команда? Та яка ж вона молода… Середній вік, напевно, уже за 25 років. Є і досвідчені гравці, і молоді. У будь-якому разі дякую всім за підтримку.

Зараз ти нікому нічого не доведеш. Треба, щоб люди побачили самі, пережили цей досвід. Але дякую Богу, дякую ЗСУ за те, що ми можемо їздити та грати в Європі", — заявив український виконавець.

Динамо завершило рік на першій сходинці таблиці УПЛ із 43 очками за 17 матчів, однак у Лізі Європи за шість ігор не здобуло жодного балу.