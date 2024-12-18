Україна

Керманич Полісся прокоментував першу частину сезону.

Житомирське Полісся в заключному турі 2024 року української Прем’єр-ліги обіграло донецький Шахтар на власному полі.

Полісся — Шахтар 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "вовків" Імад Ашур поділився враженнями від початку зимової відпустки.

"Дуже сподіваюсь, що і фізично, і ментально у хлопців буде нагода відпочити, хоча у нас не дуже тривала буде відпустка. Збори вже почнуться вже 8 січня.

У мене, я дуже сподіваюсь, що знайдеться хоча би пару днів, коли можна буде поспати по-справжньому. Але тренерський процес не зупиниться ні на день, бо багато висновків, які зроблені та ще багато висновків, які треба зробити.

Це мій обов'язок прямий і як-то кажуть у футболі не буває вихідних. Тому в тренерів відповідно й не буває відпустки, якщо говорити справедливо", — заявив український фахівець.

Полісся завершило рік на п’ятій сходинці турнірної таблиці з 27 заліковими балами в активі.