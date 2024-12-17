Україна

Відтепер Олег Шандрук — головний тренер рівненського Вереса. Юрій Габовда — спортивний директор народного клубу.

Члени наглядової ради Вереса вирішили прибрати приставку "в.о." з посад Олега Шандрука та Юрія Габовди. Відповідне рішення ухвалили на засіданні сьогодні.

Нагадаємо, упродовж року, що минає — Олег Шандрук офіційно обіймав посаду виконувача обов’язків головного тренера першої команди. Юрій Габовда — працював на посаді виконувача обов’язків спортивного директора клубу.

"Робота і результати продемонстрували, що ми зробили правильний вибір. Вони виросли, як професіонали за цей рік. Ми бачимо прогрес команди і клубу. Ми вперше перемогли Колос і Рух, вперше за довгий час обіграли Зорю, вдруге поспіль відібрали очки в Шахтаря. У листопаді Олег Шандрук став тренером місяця в УПЛ. Це показник роботи", - сказав на засіданні наглядової ради президент народного клубу Верес Іван Надєїн.

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