Україна

"Моряки" ще можуть уникнути санкцій від ФІФА.

Одеський Чорноморець не зможе проводити трансфери у найближчих трьох трансферних вікнах. Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, одеський клуб зіткнувся із санкціями ФІФА через заборгованості перед своїм колишнім гравцем Лукою Гучеком, який зараз виступає за Ворсклу.

Також зазначається, що у січні пройдуть три слухання від УАФ, на яких будуть розглянуті подібні скарги від Зіги Бадібанги, Ореста Кузика та Самсона Ієде.

Заборгованість перед усіма колишніми гравцями становить близько 100 тисяч доларів, і якщо Чорноморець не хоче зіткнутися з трансферним баном, клуб має час погасити борги до старту другої половини сезону.

Після 17 турів Чорноморець набрав 12 очок та посідає передостаннє, 15 місце в УПЛ.