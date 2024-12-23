Україна

Григорчук традиційно приділяє багато уваги ігровій складовій.

Черкаський ЛНЗ, як і решта клубів української Прем’єр-ліги, наразі перебуває на зимових канікулах, однак уже від середини січня планує відновити тренувальний процес.

"Бузкові" збиратимуться на клубній базі, після чого поїдуть до іспанського міста Естепоні, що поблизу Марбельї, де працюватимуть до 15 лютого.

Наразі на цей час клуб запланував проведення одразу вісьмох спарингів, про суперників за якими стане відомо незабаром.

Нагадаємо, що нещодавно ЛНЗ оголосив про призначення нового головного тренера.