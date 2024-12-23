Україна

На рахунку українського хавбека 370 поєдинків у чемпіонаті України.

У нинішньому сезоні української Прем'єр-ліги півзахисник донецького Шахтаря провів лише вісім матчів, проте цього вистачило, щоб піднятися на ще одну позицію в історичному рейтингу гвардійців чемпіонату України.

На рахунку 35-річного українця 370 поєдинків у рамках чемпіонату України, що дозволило йому випередити Сергія Шищенка (363) та піднятися на восьме місце.

Починаючи з 1992 року, у чемпіонаті України зіграв 4431 гравець, але лише 35 змогли подолати рубіж у 300 матчів. Серед гравців, які виступають цього сезону, лідирує Степаненко.

Наступна ціль Тараса – Сергій Назаренко – на рахунку якого 373 матчі, а перед ним йде Руслан Ротань – 375.

Лідирує у рейтингу колишній воротар, а нині головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський, на рахунку якого 426 матчів.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув 30-річний харківський арбітр Андрій Щепотьєв.