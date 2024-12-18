Україна

Олександр Шовковський провів 471 матч у чемпіонаті України у якості гравця та тренера.

Київське Динамо у матчі 17 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально обіграло рівненський Верес (1:0).

Для головного тренера киян Олександра Шовковського цей матч був 471 у чемпіонаті України у якості гравця (426) і наставника (45).

За цим показником Шовковський наздогнав Володимира Шарана, на рахунку якого 206+265.

Трійку найкращих замикає наставник Олександрії Руслан Ротань, на рахунку якого 439 матчів.

Також додамо, що до топ-10 входять ще три діючі тренери УПЛ – Юрій Вернидуб (Кривбас) – 397, Сергій Шищенко (Оболонь) – 385 та Юрій Максимов (Ворскла) – 377.

Раніше Football.ua підбив підсумки заключного туру першої половини сезону УПЛ.