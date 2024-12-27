Україна

Орендні угоди обох гравців розраховані до кінця цього сезону.

Півзахисники Колоса Антон Салабай та Олег Ільїн другу частину цього сезону проведуть в орендах за інші клуби УПЛ. Про це повідомляє прес-служба клубу з Ковалівки.

Салабай виступатиме за полтавську Ворсклу, а Ільїн за столичну Оболонь.

Нинішнього сезону Салабай провів десять матчів, у яких забив один гол. На рахунку Ільїна п'ять поєдинків без результативних дій.

Після 17 турів Колос набрав 18 очок та посідає 11 місце в УПЛ. Ворскла йде на 12 рядку, а Оболонь на 14.