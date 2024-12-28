Україна

Ще один рейтинг від CIES.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES представив рейтинг найкращих молодих гравців зі створення небезпечних моментів біля чужих воріт.

У топ-20 увійшли два представники української Прем'єр-ліги — обидва репрезентують львівський Рух.

Півзахисник Євген Пастух набрав 74,7 бала і посів десяте місце в рейтингу, а його колега з амлуа Олег Федор перебуває на 15 рядку (73,3).

Лідирує у рейтингу півзахисник ПСЖ Жуан Невеш, який набрав 91,9 балів. До трійки найкращих увійшли Маріо Строекенс з Андерлехта та Адам Вортон з Крістал Пелес.

Нинішнього сезону Пастух провів дев'ять матчів і віддав один асист. На рахунку Федора 18 гр.