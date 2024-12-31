Україна

Футболіст переміг у голосуванні вболівальників.

Півзахисника Колоса Андрія Цурікова визнано найкращим гравцем команди з Ковалівки за підсумками 2024 року. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У боротьбі за нагороду 32-річний українець у голосуванні серед вболівальників випередив воротаря Івана Пахолюка, Олександра Демченка, Іліра Красничі та Валерія Бондаренка.

Цуріков набрав 9480 голосів (59%), що дозволило йому випередити Пахолюка, котрий набрав 40% голосів.

Цього сезону Цуріков провів 17 матчів, у яких забив два м'ячіі та віддав один асист.

Після першої половини сезону Колос посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.