Минулого року футболіста було визнано найкращим гравцем Албанії.
Аріналдо Ррапай, ФК Колос
25 грудня 2024, 19:50
Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання атакуючого півзахисника Аріналдо Ррапая.
Угода з 23-річним албанцем розрахована на 3,5 роки. У складі команди з Ковалівки він виступатиме під 99 номером.
Три останні сезони Ррапай виступав за Партизані, а торік він був визнаний найкращим гравцем Албанії.
Цього сезону Ррапай провів 18 матчів, у яких забив чотири голи та віддав три асисти. Також на його рахунку два матчі за збірну Албанії.
Після 17 турів Колос набрав 18 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.