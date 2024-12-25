Україна

Минулого року футболіста було визнано найкращим гравцем Албанії.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання атакуючого півзахисника Аріналдо Ррапая.

Угода з 23-річним албанцем розрахована на 3,5 роки. У складі команди з Ковалівки він виступатиме під 99 номером.

Три останні сезони Ррапай виступав за Партизані, а торік він був визнаний найкращим гравцем Албанії.

Цього сезону Ррапай провів 18 матчів, у яких забив чотири голи та віддав три асисти. Також на його рахунку два матчі за збірну Албанії.

Після 17 турів Колос набрав 18 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.