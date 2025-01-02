Україна

Голкіпер Шахтаря прокоментував визнання найкращим гравцем команди за рік.

Донецький Шахтар перед святкуванням Нового року оголосив свого воротаря Дмитра Різника найкращим гравцем команди за 2024 рік, відповідно до думки вболівальників.

25-річний виконавець у останньому інтерв’ю розповів про емоції від отримання цієї нагороди.

"Дуже приємно, коли перемагаєш у такій номінації, тим більше в такому клубі, як Шахтар. Це велике досягнення для мене.

Загалом емоції лише позитивні, інакше й бути не може, коли здобуваєш таку нагороду. Звісно, що хочу присвятити її своїй сім’ї.

У цілому, вважаю, рік був непоганим, але завжди можна краще, тому необхідно працювати, щоб досягати успіху.

Матч, який найбільше запам’ятався? Гадаю, проти ПСВ. Він видався доволі драматичним і водночас трохи незрозумілим. Здавалось, що ми демонстрували гарну гру і дуже старались перемогти.

Безсумнівно, перший у кар’єрі золотий дубль також запам’ятався, адже до цього я не вигравав нічого такого масштабного, а тут одразу золотий дубль. І це для мене, безперечно, найкраща подія 2024 року.

Хочу постійно перемагати і досягати найвищих вершин разом із Шахтарем.

Бажаю всім уболівальникам тепла, мирного неба і, найголовніше, здоров’я", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що донецький Шахтар раніше визначився з датою початку підготовки до другої частини сезону.