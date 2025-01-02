Голкіпер Шахтаря прокоментував визнання найкращим гравцем команди за рік.
Дмитро Різник, Getty Images
02 січня 2025, 13:59
Донецький Шахтар перед святкуванням Нового року оголосив свого воротаря Дмитра Різника найкращим гравцем команди за 2024 рік, відповідно до думки вболівальників.
25-річний виконавець у останньому інтерв’ю розповів про емоції від отримання цієї нагороди.
"Дуже приємно, коли перемагаєш у такій номінації, тим більше в такому клубі, як Шахтар. Це велике досягнення для мене.
Загалом емоції лише позитивні, інакше й бути не може, коли здобуваєш таку нагороду. Звісно, що хочу присвятити її своїй сім’ї.
У цілому, вважаю, рік був непоганим, але завжди можна краще, тому необхідно працювати, щоб досягати успіху.
Матч, який найбільше запам’ятався? Гадаю, проти ПСВ. Він видався доволі драматичним і водночас трохи незрозумілим. Здавалось, що ми демонстрували гарну гру і дуже старались перемогти.
Безсумнівно, перший у кар’єрі золотий дубль також запам’ятався, адже до цього я не вигравав нічого такого масштабного, а тут одразу золотий дубль. І це для мене, безперечно, найкраща подія 2024 року.
Хочу постійно перемагати і досягати найвищих вершин разом із Шахтарем.
Бажаю всім уболівальникам тепла, мирного неба і, найголовніше, здоров’я", — заявив український виконавець.
Нагадаємо, що донецький Шахтар раніше визначився з датою початку підготовки до другої частини сезону.