Україна

Потенційне підсилення атаки для "гірників" на другу половину сезону.

Нападник Кевін Келсі офіційно повернувся до донецького Шахтаря після завершення орендної угоди з американським Цинциннаті, за який гравець виступав з квітня 2024 року.

Пресслужба "гірників" опублікувала відео, яким відзвітувала, що 20-річний венесуелець приєднався до команди.

Діючий контракт Кевіна Келсі із Шахтарем розрахований до літа 2027 року. З січня 2023 року він провів у складі "гірників" 37 матчів, у яких забив 9 голів.

Венесуельський форвард відіграв за Цинциннаті 29 матчів та забив 6 голів. Клуб МЛС хотів придбати Келсі, але отримав відмову після запропонованої суми у 5 мільйонів євро. Також Шахтар відмовив Лансу.