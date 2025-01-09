Україна

Юрій Габовда розповів про перемовини щодо продовження співпраці з бразильцем.

Спортивний директор Вереса Юрій Габовда прокоментував ситуацію з контрактом Луана, а також підтвердив інтерес інших команд до гравців рівненського клубу.

"Луан приєднався до нас минулого літа на умовах річної оренди з правом першочергового викупу. Можу сказати, що Верес скористається цією своєю опцією викупу футболіста. Наразі ми готуємо необхідні для трансферу документи.

Також є зацікавленість щодо декількох наших гравців. Найбільш конкретна пропозиція зараз щодо Яго Сікейри. Ним цікавиться один із бразильських клубів. По інших поки є лише розмови без будь-якої конкретики, тому я не хотів би озвучувати зараз якісь прізвища. Бо гравцям важливо концентруватися на роботі, а не думати про можливі майбутні пропозиції", — наводить слова Габовди прес-служба клубу.

Після 17 турів Верес набрав 19 очок та посідає дев'яте місце в УПЛ.