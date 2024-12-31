Україна

Футболісту було 28 років.

Колишній гравець рівненського Вереса Владислав Семенчук помер у віці 28 років. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, кілька днів тому Семенчук разом зі своїм другом Давидом потрапив у серйозну ДТП, після чого був госпіталізований до реанімаційного відділення у тяжкому стані.

Семенчук провів коротку футбольну кар'єру, виступаючи за ОДЕК та Верес, у якому відіграв кілька матчів в УПЛ.

Після цього Владислав перейшов із футболу до футзалу, де виступав за рівненський клуб Elixus-Хімік-Танчик.