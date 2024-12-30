Україна

Олег Шандрук розповів про першу частину сезону, зимові збори та комплектацію команди.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук підбив підсумки першої половини сезону, а також подівся планами на зимову перерву.

"Для нас цей рік був безумовно напруженим і дуже нервовим. Ми дуже залежимо від результату. Тому я дуже радий, що ми продовжуємо грати в УПЛ, ми виконали головну задачу на перше півріччя цього року. Зараз ми будуємо нову команду. І сподіваємося, що робимо успішні кроки у цьому напрямку.

На мою думку, в нас цього року все ж було більше позитиву. По ходу сезону команда знайшла розуміння гри. Це вселяє оптимізм і віру у майбутнє.

Які матчі запам’яталися найбільше? Це весняні і дуже важливі перемоги над Минаєм і Оболонню. Перехідні нервові матчі з Епіцентром. А вже в новому сезоні хочу відзначити усі домашні матчі. Адже гра перед нашими вболівальниками — це завжди особлива атмосфера.

Зараз в нас досить конкурентний колектив. Хочемо взимку посилити лінію захисту. Наскільки це нам вдасться — побачимо. Також ми відкриті до пропозицій щодо власних футболістів. Також одним із векторів розвитку клубу залишається ставка на молодь. Є гравці, які заслуговують на більшу увагу. Той же Ростислав Баран. Але в команді є серйозна конкуренція. Сподіваємося, молодь ще більше прогресуватиме і ми їм у цьому допомагатимемо.

Зараз ми відпочиваємо. Команда знову збереться у Рівному 9-го січня. Пройдемо медогляд. І на місці розпочнемо бігову роботу. А 16-го січня вирушимо до Туреччини, де запланований майже місячний тренувальний збір. Вже маємо більше половини спаринг-партнерів. Зараз шукаємо інших. Загалом плануємо провести до десяти контрольних матчів.

Щодо весняної частини сезону, то головне завдання це радувати вболівальників, демонструвати якісну гру і сприяти прогресу наших футболістів. Ми не можемо обіцяти перемоги, але точно обіцяємо, що наша гра не залишить байдужими вболівальників", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

Після 17 турів Верес набрав 19 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.