Україна

Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над ФКСБ.

Київське Динамо напередодні обіграло румунський ФКСБ у товариському матчі на зборах у Туреччині.

Динамо Київ — ФКСБ 2:1 Відео голів та огляд товариського матчу

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Владислав Кабаєв прокоментував виступ власної команди.

"Це перша перемога в новому році. Дуже приємно здобути перемогу над суперником, який добре виступає в нинішньому розіграші Ліги Європи. Працюємо далі, Динамо має перемагати навіть на зборах, це для кожної команди є позитивом.

Але при цьому вже завтра наступний матч, тож часу немає відпочивати. Проаналізуємо сьогоднішню гру — і завтра будемо виходити на поле, аби так само здобувати результат.

Цілком нормально грати кожен день на зборах. Мені вже 29 років, останні 12, напевно, я їжджу на збори. І для спортсмена це нормально, коли кожен день чи через день ігри. Я неодноразово казав, що краще грати, аніж тренуватись.

Так, тяжко, ми під великими навантаженнями, що було видно по першій грі, де нам не вдалося досягти результату. Сьогодні було трохи легше, але в нас є час, аби через тренування, ігри, теоретичні заняття набирати фізичну форму та бути в кращому стані до офіційних поєдинків.

Багато бігової роботи, а мало хто з футболістів любить бігати без м’яча й виконувати специфічні вправи. Але без цього нікуди, потрібно перетерпіти, адже ніхто не любить перші дні та тижні після відпустки працювати на зборах.

Але це нормально, ми знаємо, заради чого ми це робимо, і що в майбутньому це лише допоможе нам.

У Динамо, загалом, завжди статусні суперники. Краще грати проти таких команд, які добре виступають і в національних чемпіонатах, і в єврокубках, перевіряти на їхньому фоні свій рівень. Сьогодні вважаю, що ми були краще підготовлені й фізично, й ментально, тож перемога є цілком закономірною. У подальшому ці перемоги мають переходити на офіційні матчі.

Чесно кажучи, не знаю, який буде склад в майбутніх поєдинках, бо все дуже швидко змінюється. Це збори, ми проводимо по два тренування — не дай Боже, у когось травма. Але в нас є багато хлопців, які здатні вийти та гідно замінити. Вони це показували минулого року. Тому важко сказати, який склад буде, але це буде вибір тренерського штабу.

Як і зазвичай, сьогодні по приїзду до готелю, напевно, підемо в басейн, сауну, буде відновлення, масаж, можливо. Після цього вже кожен на власний розсуд відпочиває — хто у PlayStation грає, хто в карти, хто новини читає, хто з сім’єю розмовляє.

Щодо мене, то я в карти не граю, лише одного разу в більярд ходив. Та й то — не грати, а дивитись. У нас найкраще грають у нього Тимчик та Дячук", — заявив український виконавець.

Наступний товариський матч київське Динамо проведе про польського Відзева 13 січня, о 14:00.