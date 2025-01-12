Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 12 січня 2025 року.

Київське Динамо в контрольному поєдинку на зборах у Туреччині впоралося з румунським ФКСБ.

"Біло-синім" вдалося реабілітуватися за поразку від німецького Магдебурга (1:3) в першому зимовому спарингу. Перемогу команди Олександра Шовковського забезпечив дубль Віталія Буяльського в першому таймі зустрічі.

Завтра, 13 січня, клуб УПЛ зустрінеться з польським Відзевом.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — ФКСБ:

Динамо Київ — ФКСБ 2:1

Голи: Буяльський, 21, 28 — Мікулеску, 73

Динамо Київ: Бущан (Нещерет, 46), Вівчаренко (Дубінчак, 64), Волошин (Герич, 64), Шапаренко (Рубчинський, 64), Ванат (Герреро, 64), Кабаєв (Брагару, 64), Тимчик (Караваєв, 64), Буяльський (Піхальонок, 64), Михавко (Дячук, 64), Біловар (Слюбик, 64), Михайленко (Саленко, 64)