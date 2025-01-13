Україна

Президент Динамо Київ прокоментував перемогу над ФКСБ.

Напередодні київське Динамо обіграло румунський ФКСБ у товариському матчі на зборах у Туреччині.

Динамо Київ — ФКСБ 2:1 Відео голів та огляд товариського матчу

Після завершення гри президент "біло-синіх" Ігор Суркіс прокоментував виступ власної команди.

"Я завжди жартую з командою на зборах, коли немає офіційних матчів. Хлопці повинні готуватись у хорошому настрої. Пожартував та і все.

Я почав їздити з командою ще коли Динамо очолював Йожеф Йожефович Сабо, це було років 30 тому. А потім уже з Валерієм Васильовичем Лобановським. Тільки ми не жили тоді в таких комфортних умовах, а жили в суто спортивних готелях, як було в Руйті.

Хлопці були налаштовані, грали і доходили до півфіналу Ліги чемпіонів. І я пожартував з гравцями, що можливо їм варто поїхати до такого готелю, як був у нас в Руйті, тоді б вони оцінили, що хлопці робили раніше.

Потрібно тримати себе в тонусі і з хлопцями розмовляти, вони серйозно працюють. Мені здається, друга частина чемпіонату України буде дуже важкою для нас. Ми не повинні витрачати емоції, а на полі демонструвати те, що наша команда може.

Ми розуміємо, що вболівальники незадоволені тим, як ми виступили на міжнародній арені. У нас ще є два матчі, і ми повинні проявити себе, показати, що Динамо ще живе. Я хлопцям сказав, що на турнірну таблицю ми не повинні дивитись. Ми повинні дивитись, перш за все, на нашу гру.

І Олександр Володимирович теж на цьому робить акцент. Розуміємо, що тяжко, але на міжнародній арені ми повинні показувати більш якісний результат.

Наша молодь — це майбутнє київського Динамо. Сьогодні ці хлопці працюють із першою командою, завтра до них долучаться інші, тому що це дуже талановита молодь — це і Редушко, і Люсін, й інші хлопці. Вони можуть влитись у першу команду, але потрібен час.

Я розумію, що війна закінчиться, і все буде по-іншому — як було до війни. До нас знову будуть їхати якісні футболісти. Тому потрібно зараз зосередитись на нашій школі і робити усе, щоб наші хлопці заграли.

Це потрібно не тільки Динамо, але й усім збірним України. Ми готуємо футболістів для усіх збірних. Тому я розумію Шовковського — він дивиться у майбутнє. Може вже хтось у другій частині сезону заграє у першій команді.

Потенційні новачки? Нічого не буду говорити про них. Нехай про них говорить тренерський штаб Динамо.

Я пам’ятаю ту гру проти ще Стяуа в 1987 році, програли 0:1. Я дивився той матч по чорно-білому телевізору разом зі своїми батьками, і дуже переживав. Я з 1975 року не пропустив жодного поєдинку київського Динамо", — заявив український функціонер.

Наступний товариський матч київське Динамо проведе про польського Відзева 13 січня, о 14:00.