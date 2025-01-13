Україна

Клуб жорстко відреагував на останні публічні заяви свого гравця.

Конголезький нападник житомирського Полісся Бені Макуана цієї зими здивував українську футбольну спільноту, опублікувавши в своїх соціальних мережах допис-прощання з "вовками".

При цьому ніхто не скасовував дію його чинного контракту з клубом, тож формально гравець усе ще залишається в колективі Імада Ашура.

У той самий час останній публічний коментар Макуана та звинувачення на адресу Полісся нібито в "тиску на футболіста з боку керівництва клубу" та "невиконання умов угоди" житомиряни категорично спростовують у своїй офіційній позиції.

"Футбольний клуб Полісся офіційно спростовує та заперечує інформацію про епізод з гравцем команди Бені Макуана.

ФК Полісся сприймає коментар Бені Макуана в публічній площині, як той, що має на меті завдати репутаційних збитків клубу, ухиляння від виконання чинного контракту та саботажу спортивної діяльності клубу.

Офіційно заявляємо, що клуб відповідально виконував і виконує всі взяти на себе зобов’язання щодо гравця упродовж співпраці. Натомість із боку гравця системно допускались порушення пунктів контракту щодо дисципліни, професійної поведінки та інших вимог.

Зазначимо, що усе з вище сказаного є документально зафіксованим з боку клубу. Коментар Бені Макуана в публічній площині сприймаємо як продовження цих дій.

Повідомляємо, що у гравця нині є чинна угода з клубом. Відповідно ФК Полісся зі свого боку буде і надалі відповідально дотримуватися усіх зобов’язань. А також закликає гравця до виконання контракту.

У разі порушення угоди, клуб буде звертатись до компетентних установ. У тому числі і до Спортивного арбітражного суду в Лозанні", — ідеться в заяві житомирського клубу.

Нагадаємо, що нещодавно Полісся оголосило про підписання вже другого ізраїльського виконавця за це трансферне вікно.