Україна

Ковалівці готуються до другої частини сезону.

14 січня футболісти Колоса зберуться після зимової паузи та розпочнуть підготовку до другої частини сезону-2024/2025.

Після тижневого циклу в Ковалівці Колос вирушить у Туреччину на тренувальний збір. Там у ковалівців заплановані наступні контрольні поєдинки:

25.01 — Пріштіна (Косово)

⁠29.01 — Вележ (Боснія і Герцеговина)

⁠02.02 — Петровац (Чорногорія)

⁠02.02 — Слога Добой (Боснія і Герцеговина)

⁠08.02 — Іберія (Грузія)

09.02 — Актобе (Казахстан)

⁠14.02 - суперник визначиться пізніше

Після першої половини сезону Колос посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.