Ковалівці готуються до другої частини сезону.
Колос, фото Колос
03 січня 2025, 13:49
14 січня футболісти Колоса зберуться після зимової паузи та розпочнуть підготовку до другої частини сезону-2024/2025.
Після тижневого циклу в Ковалівці Колос вирушить у Туреччину на тренувальний збір. Там у ковалівців заплановані наступні контрольні поєдинки:
25.01 — Пріштіна (Косово)
29.01 — Вележ (Боснія і Герцеговина)
02.02 — Петровац (Чорногорія)
02.02 — Слога Добой (Боснія і Герцеговина)
08.02 — Іберія (Грузія)
09.02 — Актобе (Казахстан)
14.02 - суперник визначиться пізніше
Після першої половини сезону Колос посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.