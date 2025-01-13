Довготривала сага завершена.
Стецьков, карпати
13 січня 2025, 17:50
Центральний захисник Тимур Стецьков став гравцем львівських Карпат. Про це повідомляє офіційний сайт "левів".
За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, трудову угоду з 26-річним українцем підписано до 30 червня 2027 року. За інформацією ЗМІ, захисник перейшов до львівських Карпатах за 500 тисяч доларів.
Крайнім клубом Стецькова був криворізький Кривбас, який він залишив 11-го січного, цього року.
Раніше повідомлялося, що Тлумак покинув Карпати.