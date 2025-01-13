Україна

Довготривала сага завершена.

Центральний захисник Тимур Стецьков став гравцем львівських Карпат. Про це повідомляє офіційний сайт "левів".

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, трудову угоду з 26-річним українцем підписано до 30 червня 2027 року. За інформацією ЗМІ, захисник перейшов до львівських Карпатах за 500 тисяч доларів.

Крайнім клубом Стецькова був криворізький Кривбас, який він залишив 11-го січного, цього року.

Раніше повідомлялося, що Тлумак покинув Карпати.