Львівська команда продовжує чищення свого складу.
Юрій Тлумак, ФК Карпати Львів
09 січня 2025, 16:21
Півзахисник Карпат Юрій Тлумак залишив склад львівської команди, повідомляє прес-служба клубу.
Керівництво клубу та 22-річний українець ухвалили рішення достроково розірвати контракт за обопільною згодою сторін.
Цього сезону Юрій провів п'ять поєдинків, у яких відіграв на полі лише 43 хвилини.
Раніше львівський клуб попрощався із ще одним футболістом.
Після 17 турів Карпати набрали 24 очки та посідають шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.