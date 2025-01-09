Україна

Львівська команда продовжує чищення свого складу.

Півзахисник Карпат Юрій Тлумак залишив склад львівської команди, повідомляє прес-служба клубу.

Керівництво клубу та 22-річний українець ухвалили рішення достроково розірвати контракт за обопільною згодою сторін.

Цього сезону Юрій провів п'ять поєдинків, у яких відіграв на полі лише 43 хвилини.

Раніше львівський клуб попрощався із ще одним футболістом.

Після 17 турів Карпати набрали 24 очки та посідають шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.