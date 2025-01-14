Україна

Тренер підбив підсумки спарингу з Динамо.

Головний тренер Відзева Даніель Мишлівєц висловився про нічию в матчі проти Динамо у спарингу (1:1).

"У товариському матчі результат – справа другорядна, але не буду заперечувати, що ми дуже хотіли перемогти. Якими б різними не були перший і другий тайми, ми поводилися на полі не зовсім як у чемпіонаті, а дуже нетипово. У ситуаціях, коли нам доводилося вести матч і бути більш обережними, щоб зберегти результат, ми робили все можливе, щоб ризикувати. Ми ведемо з рахунком 1:0, і є тиск, щоб продовжувати грати вперед і використовувати можливості один на два, віч-на-віч і пресингувати.

Було очевидно, що коли ми намагалися захищатися низько, з такою якісною командою нам було важко виштовхнути суперника. Якщо ви дозволите такій команді взяти м'яч, усе закінчиться. Найголовніше – продовжувати пресинг, тому що навіть коли ми дуже втомлені, на 90-й хвилині у нас є пресингова ситуація, і це той напрямок, у якому ми хочемо рухатися", – сказав Мишлівєц.