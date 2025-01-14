На рахунку Артема 30 голів у топ-5 чемпіонатах.
Артем Довбик, Getty Images
14 січня 2025, 09:33
Нападник римської Роми Артем Довбик забив з пенальті у матчі 20-го туру Серії А проти Болоньї (2:2), який відбувся цими вихідними.
Цей гол став для Артема Довбика 30-м у топ-5 чемпіонатах Європи (АПЛ, Серія А, Ла Ліга, Бундесліга, Ліга 1).
Таким чином, Артем увійшов до трійки найкращих українських бомбардирів у топ-5 чемпіонатах Європи. Попереду лише Андрій Воронін (53 голи) та Андрій Шевченко (136 голів).
Раніше повідомлялось, що одноклубник Довбика став новим напарником Русина в Чемпіоншипі.