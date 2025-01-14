Італія

На рахунку Артема 30 голів у топ-5 чемпіонатах.

Нападник римської Роми Артем Довбик забив з пенальті у матчі 20-го туру Серії А проти Болоньї (2:2), який відбувся цими вихідними.

Цей гол став для Артема Довбика 30-м у топ-5 чемпіонатах Європи (АПЛ, Серія А, Ла Ліга, Бундесліга, Ліга 1).

Таким чином, Артем увійшов до трійки найкращих українських бомбардирів у топ-5 чемпіонатах Європи. Попереду лише Андрій Воронін (53 голи) та Андрій Шевченко (136 голів).

Раніше повідомлялось, що одноклубник Довбика став новим напарником Русина в Чемпіоншипі.