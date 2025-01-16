Україна

Кияни попрощались із гравцем, який провів вісім років у клубі.

Футбольний клуб Динамо та півзахисник Володимир Шепелєв досягли згоди про припинення дії контракту, повідомляє офіційний сайт киян.



Володимир залишив клуб на правах вільного агента.



Шепелєв виступав за юнацьку та молодіжну команду Динамо, перш ніж дебютував за "основу" 25 лютого 2017-го у виїзному матчі з луганською Зорею (2:1). Загалом за цей час провів понад 200 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах та забив сім м’ячів.

У складі Динамо вигравав чемпіонат України, двічі Кубок та тричі Суперкубок України, грав у Лізі чемпіонів і Лізі Європи.



"Динамо (Київ) дякує Володимиру Шепелєву за його виступи у нашій команді, за професіоналізм, відповідальність та самовіддачу. Бажаємо гравцю успіхів та перемог у подальшій кар'єрі", — йдеться у заяві клубу.