Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 16 січня 2025 року.

Київське Динамо у першому сьогоднішньому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині обіграло словенський Марибор (2:0).

Команда Олександра Шовковського могла відкрити рахунок на 24 хвилині, але Андрій Ярмоленко не зміг реалізувати пенальті.

Потім на 31 хвилині Едуардо Герреро таки вивів "біло-синіх" вперед, а через шість хвилин Максим Брагару подвоїв перевагу киян.

Наразі відбувається другий спаринг Динамо, в якому кияни зустрічаються із софійським ЦСКА.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Марибор:

Динамо Київ – Марибор 2:0

Голи: Герреро, 31, Брагару, 37.

Динамо Київ: Моргун (Ігнатенко, 79), Караваєв, Окон (Слюбик, 46), Дячук, Дубінчак, Саленко, Рубчинський, Піхальонок, Ярмоленко (Герич, 75), Брагару, Герреро (Пономаренко, 46).

Марибор (стартовий склад): Юх, Мешко, Рекік, Відмар, Оджо, Врховець, Віхер, Божич, Соудані, Мбіна, Комаромі.

Марибор (другий тайм): Бергсен, Сірвис, М'Бондо, Крайнц, Соуза (Мілець, 77), Остерц, Ян Репаш, Грліч, Віденовіч (Беловіч, 77), Ілічіч, Тетте.

На 24 хвилині Андрій Ярмоленко (Динамо Київ) не реалізував пенальті.