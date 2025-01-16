Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 16 січня 2025 року.
Динамо - Марибор, ФК Динамо Київ
16 січня 2025, 16:23
Київське Динамо у першому сьогоднішньому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині обіграло словенський Марибор (2:0).
Команда Олександра Шовковського могла відкрити рахунок на 24 хвилині, але Андрій Ярмоленко не зміг реалізувати пенальті.
Потім на 31 хвилині Едуардо Герреро таки вивів "біло-синіх" вперед, а через шість хвилин Максим Брагару подвоїв перевагу киян.
Наразі відбувається другий спаринг Динамо, в якому кияни зустрічаються із софійським ЦСКА.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Марибор:
Динамо Київ – Марибор 2:0
Голи: Герреро, 31, Брагару, 37.
Динамо Київ: Моргун (Ігнатенко, 79), Караваєв, Окон (Слюбик, 46), Дячук, Дубінчак, Саленко, Рубчинський, Піхальонок, Ярмоленко (Герич, 75), Брагару, Герреро (Пономаренко, 46).
Марибор (стартовий склад): Юх, Мешко, Рекік, Відмар, Оджо, Врховець, Віхер, Божич, Соудані, Мбіна, Комаромі.
Марибор (другий тайм): Бергсен, Сірвис, М'Бондо, Крайнц, Соуза (Мілець, 77), Остерц, Ян Репаш, Грліч, Віденовіч (Беловіч, 77), Ілічіч, Тетте.
На 24 хвилині Андрій Ярмоленко (Динамо Київ) не реалізував пенальті.