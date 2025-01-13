Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 13 січня 2025 року.
Динамо Київ — Відзев, ФК Динамо Київ
13 січня 2025, 18:21
Київське Динамо у черговому контрольному матчі зіграло внічию з польським Відзевом (1:1).
Поляки забили першими, коли на 42 хвилині результативним ударом відзначився Губерт Соболь.
Команда Олександра Шовковського відігралася за дві хвилини до кінця основного часу матчу, коли на 88 хвилині пенальті реалізував Владислав Ванат.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Відзев:
Динамо Київ – Відзев 1:1
Голи: Ванат, 88 (пен) – Соболь, 41.
Динамо (перший тайм): Моргун (Бущан, 45), Караваєв, Біловар (Окон, 32), Слюбик, Дубінчак, Іщенко, Піхальонок, Рубчинський, Ярмоленко (Герич, 45), Брагару, Герреро (Пономаренко, 32).
З 64 хвилини Динамо грало у такому складі: Бущан, Тимчик, Дячук, Михавко, Вівчаренко, Михайленко, Саленко, Шапаренко, Кабаєв, Волошин, Ванат.
Відзев (стартовий склад): Гікевіч, Да Сілва, Жиро, Кжейщак, Краєвські, Альварес, Мадей, Цибульські, Гонг, Шеху, Соболь.