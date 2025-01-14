Турецький клуб намагається підписати українця.
Олександр Зубков, фото ФК Шахтар Донецьк
14 січня 2025, 13:30
Трабзонспор покращив пропозицію по вінгеру Шахтаря Олександру Зубкову, стверджує видання Karadeniz.
Після того, як було відкинуто їхню пропозицію в чотири мільйони євро, включно з бонусами, турки покращили пропозицію. Тепер вони дають чотири мільйони євро одразу однією виплатою, а надалі обіцяють здійснити ще кілька виплат у міру досягнення Зубковим певних показників.
Джерело повідомляє, що Шахтар цілком може відхилити і цю пропозицію, яка не надто відрізняється від попередньої.
Очікується, що доля трансферу вирішиться найближчим часом.
Зубков у цьому сезоні зіграв 19 матчів, забив сім м’ячів та віддав шість гольовий передач.