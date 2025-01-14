Україна

Турецький клуб намагається підписати українця.

Трабзонспор покращив пропозицію по вінгеру Шахтаря Олександру Зубкову, стверджує видання Karadeniz.

Після того, як було відкинуто їхню пропозицію в чотири мільйони євро, включно з бонусами, турки покращили пропозицію. Тепер вони дають чотири мільйони євро одразу однією виплатою, а надалі обіцяють здійснити ще кілька виплат у міру досягнення Зубковим певних показників.

Джерело повідомляє, що Шахтар цілком може відхилити і цю пропозицію, яка не надто відрізняється від попередньої.

Очікується, що доля трансферу вирішиться найближчим часом.

Зубков у цьому сезоні зіграв 19 матчів, забив сім м’ячів та віддав шість гольовий передач.