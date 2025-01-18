Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 18 січня, розпочавшись о 14:00.

Сьогодні, 18 січня, житомирське Полісся проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Імада Ашура стане словенський польська Лехія з міста Гданськ.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 14:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Полісся — Лехія:

Після 17 турів Полісся йде п’ятим, відстаючи від лідера, київського Динамо, на 16 очок. Лехія йде передостанньою в польській Екстраклясі з 14 балами за 18 матчів.