До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 18 січня, розпочавшись о 14:00.
фото ФК Полісся
18 січня 2025, 13:59
Сьогодні, 18 січня, житомирське Полісся проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Імада Ашура стане словенський польська Лехія з міста Гданськ.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 14:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Полісся — Лехія:
Після 17 турів Полісся йде п’ятим, відстаючи від лідера, київського Динамо, на 16 очок. Лехія йде передостанньою в польській Екстраклясі з 14 балами за 18 матчів.