Більше голів лише в Реброва та Шевченка.
Андрій Ярмоленко, фото Динамо Київ
22 січня 2025, 12:05
У матчі проти Галатасарая правий вінгер Андрій Ярмоленко відзначився своїми 22-м і 23-м голами за Динамо Київ в єврокубках (перший дубль).
Галатасарай — Динамо Київ 3:3 Відео голів та огляд матчу 21.01.2025
На рахунку 35-річного українця дев'ять результативних ударів у футболці "біло-синіх" у Лізі чемпіонів, з яких п'ять — у кваліфікації та 14 у Лізі Європи, з яких на рівні відбіркових раундів тільки один.
Таким чином Ярмоленко наздогнав Максима Шацьких у списку найкращих бомбардирів Динамо Київ в єврокубках. За часів незалежності кращі показники мають лише Сергій Ребров (31) та Андрій Шевченко (25).
Також зазначимо, що поєдинок із Галатасараєм був для вінгера 90-м єврокубковим в якості гравця київського клубу. Більше відіграли лише Олександр Шовковський (143) та Олег Гусєв (98).
Андрій став шостим (після Максимова, Рінкона, Черната, Мораеса та Гармаша) єврокубковим "джокером"-динамівцем, якому вдалося оформити дубль.