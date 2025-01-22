Україна

Більше голів лише в Реброва та Шевченка.

У матчі проти Галатасарая правий вінгер Андрій Ярмоленко відзначився своїми 22-м і 23-м голами за Динамо Київ в єврокубках (перший дубль).

Галатасарай — Динамо Київ 3:3 Відео голів та огляд матчу 21.01.2025

На рахунку 35-річного українця дев'ять результативних ударів у футболці "біло-синіх" у Лізі чемпіонів, з яких п'ять — у кваліфікації та 14 у Лізі Європи, з яких на рівні відбіркових раундів тільки один.

Таким чином Ярмоленко наздогнав Максима Шацьких у списку найкращих бомбардирів Динамо Київ в єврокубках. За часів незалежності кращі показники мають лише Сергій Ребров (31) та Андрій Шевченко (25).

Також зазначимо, що поєдинок із Галатасараєм був для вінгера 90-м єврокубковим в якості гравця київського клубу. Більше відіграли лише Олександр Шовковський (143) та Олег Гусєв (98).

Андрій став шостим (після Максимова, Рінкона, Черната, Мораеса та Гармаша) єврокубковим "джокером"-динамівцем, якому вдалося оформити дубль.