Україна

Клуби УПЛ продовжують підготовку до другої половини сезону.

Сьогодні, 23 січня, кілька клубів української Прем'єр-ліги провели контрольні матчі у рамках підготовки до другої половини сезону.

У першому матчі київське Динамо зіграло внічию з косовським Ллапі. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Кияни відкрили рахунок у матчі на 37 хвилині, коли Ярмоленко заробив пенальті, який реалізував Піхальонок. Потім на початку другого тайму команда Олександра Шовковського подвоїла перевагу зусиллями Волошина.

Однак на 69 хвилині косовари відіграли один м'яч завдяки голу Тахарі, який реалізував пенальті. Потім на 88 хвилині арбітр призначив другий одинадцятиметровий удар у бік воріт "біло-синіх" — Тахарі оформив дубль.

Динамо Київ — Ллапі 2:2

Голи: Піхальонок, 38 (пен), Волошин, 51 — Тахірі, 69 (пен), 88 (пен).

Динамо Київ: Бущан (Моргун, 46) — Караваєв, Дячук (Мепарішвілі, 76), Окон, Дубінчак — Саленко (Осипенко, 76), Рубчинський, Брагару (Герич, 76), Ярмоленко (Волошин, 46), Піхальонок (Шапаренко, 46) — Герреро (Пономаренко, 46).

Ллапі (стартовий склад): Чоріч — Блакорі, Яшарі, Рама, Вокррі, Намані, Печі, Бафтіу, Гашян, Веліу, Тахірі.

Тим часом львівський Рух провів свій перший спаринг на зборах у Словенії, де суперником був австрійський Гартберг. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На забитий м'яч Горіна на 37 хвилині, гості відповіли влучним ударом Гавела з пенальті – це сталося на 78 хвилині.

Рух – Гартберг 1:1

Голи: Горін, 37 – Гавел, 78 (пен).

Рух: Ледвій, Роман (Кітела, 63), Слюбик (Фіцик, 69), Холод, Горін, Лях (Ременяк, 63), Рябов (Піскун, 69), Тлумак (Столярчук, 63), Пастух (Джурабаєв, 69), Карабін (Клайвер, 63), Климчук (Руніч, 63).

Полтавська Ворскла у черговому контрольному матчі поступилася косовській Малишеві з рахунком 2:3.

У складі полтавців голами відзначилися Ієде та Островський. При цьому на 39 хвилині косовари не реалізували пенальті.

Ворскла — Малішева 2:3

Голи: Ієде, 14, Островський, 71 — ?, 40 (пен), ?, 44, ?, 58.

Ворскла (перший тайм): ГНП, ГНП, Павлюк, Хрипчук, ГНП, Малиш, Ієде, Авдилі, Салабай, Кане, Кулач.

Ворскла (другий тайм): ГНП, Пердута, Павлюк, Гучек, ГНП (Челядін, 51), Нестеренко, Авдилі, Скляр, Ндукве, Островський, Ієде (Мякушко, 59).

Одеський Чорноморець у перенесеній товариській грі обіграв косовський Дукаджині з рахунком 2:1.

Перемогу "морякам" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Янакова та Єрмакова. У гостей єдиний м'яч забив Елезай.

Чорноморець - Дукаджині 2:1

Голи: Янаков, 43, Єрмаков, 88 — Елезай, 74.

Чорноморець (перший тайм): Рудько, Кисіль, Кратов, Арсіч, Гомес, Шпорн, Сігеєв, Габелок, Янаков, Попов, Хобленко

Чорноморець (другий тайм): Вічний, Лацабідзе, Скиба, Крайник, Ярмола (Кратов, 81), Єрмаков, Фатьянов, Каптенко, Кисіль (Гомес, 67), Пшеничнюк, Попов (Григорчук, 67).