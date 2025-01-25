До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 25 січня, розпочавшись о 10:00.
фото ФК Карпати Львів
25 січня 2025, 10:04
Сьогодні, 25 січня, львівські Карпати проведуть свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Владислава Лупашка стане чеський Карпати — Богеміанс 1905.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 10:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Карпати — Богеміанс 1905:
Після 17 турів Карпати йдуть шостими в таблиці УПЛ з 24 заліковими балами.
У першому матчі "зелено-білі" обіграли угорський Кечкемет (3:0).