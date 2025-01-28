Україна

Футболіст вже приєднався до ковалівського клубу.

Колос підписав румунського оборонця Стефана Владою. Контракт із 26-річним футболістом розрахований на два з половиною роки, інформує пресслужба ковалівців.

Стефан є вихованцем Університаті Крайова, де провів більшу частину своєї кар’єри. У складі румунського клубу захисник здобув Кубок та Суперкубок Румунії.

У поточному сезоні Владою відіграв 17 матчів за Університатю, записавши до свого активу одну результативну передачу. Також він має досвід виступів за молодіжну збірну Румунії (U-21) — три зіграних матчі.

У Колосі Владою виступатиме під другим номером. Він приєднався до команди на правах вільного агента.