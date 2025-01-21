Україна

На зборах у Туреччині працюватимуть 25 футболістів.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив список футболістів, які вирушать на навчально-тренувальний збір до Туреччини.

На зборах у Туреччині до другої половини сезону готуватимуться 25 футболістів під керівництвом Олександра Поздєєва.

Воротарі: Іван Пахолюк, Валентин Горох, Роман Мисак, Нікіта Воробйов.

Захисники: Єгор Поправка, Владислав Шершень, Андрій Цуріков, Валерій Бондаренко, Едуард Козік, Ілір Краснічі, Андрій Бойко.

Півзахисники: Павло Оріховський, Олег Криворучко, Сантос Дієго, Владислав Велетень, Артем Гусол, Данііл Денисенко, Олександр Демченко, Ніка Гагнідзе, Данііл Алефіренко, Максим Третьяков, Аріалдо Ррапай, Олексій Безручук.

Нападники: Микола Ковталюк, Джованні Болівар.

Колос вирушить на збори сьогодні, 21 січня. Також зазначається, що Джованні Болівар приєднатися до команди у Туреччині, прилетівши з Венесуели.

Після 17 турів Колос набрав 18 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.