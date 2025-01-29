Україна

Футболіст прокоментував контрольний матч.

Півзахисник криворізького Кривбасу Єгор Твердохліб — про нічию у другому контрольному матчі на іспанських зборах проти норвезького Тромсе — 1:1.

"Прикро відпускати такі матчі, адже ми тримали гру під контролем, особливо другий тайм. Контратака на останніх хвилинах трішки "змазала" хід гри. Я вважаю, що ми повинні були перемагати, але це збори — будемо готуватись далі.

Можливо не вистачило вдачі, щоб забити. Будемо працювати над помилками. Вітер заважав сто відсотків, особливо при передачах м’яча. Але в цілому гра для даного етапу зборів видалась непоганою", — сказав Твердохліб.