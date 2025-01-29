Німеччина

Джамал міг вибрати Англію.

Колишній наставник Бундестім Йоахім Лев розповів про те, як Джамал Мусіала вибрав виступати за збірну Німеччини, а не Англії.

"Це було у Мюнхені. Ми розмовляли кілька разів раніше, і перед чемпіонатом Європи 2021 ми з Олівером Бірхофом зустрілися з ним. Це було вперше у моїй тренерській кар'єрі, коли я справді пообіцяв гравцеві до старту турніру, що він буде там.

Ми знали, що він може бути надзвичайно важливим для збірної нашої країни. Тому нам довелося зберегти його", — цитує Лева Kicker.

Раніше повідомлялось, що Лев може повернутися до тренерської роботи.