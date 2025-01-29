Італія

Проте англієць в захваті від свого трансферу у Мілан.

Новоспечений захисник Мілана Кайл Вокер прокоментував перехід до італійського клубу.

"Коли я спілкувався з Пепом, то це була не дуже комфортна розмова. В основному через ту пошану, яку ми відчуваємо один до одного. А також через те, що він виграв із Манчестер Сіті, хоч я теж це виграв.

Мені хотілося б думати, він знає, що я даю роздягальні і яку атмосферу створюю. Сіті був для мене домом — від кухарів до прибиральників та фізіотерапевтів. Мені хотілося б думати, що я допомагав кожному влитися в колектив. Однак справи там не йшли добре, я не отримував достатньо ігрового часу", — цитує англійця The Telegraph.

Цього сезону 34-річний англієць відіграв за "містян" 18 матчів.