Україна

Тренер прокоментував контрольний матч.

Тренер криворізького Кривбасу Віталій Вернидуб підбив підсумки другого контрольного матчу на іспанських зимових зборах проти норвезького Тромсе — 1:1.

"Кожна гра дає певний матеріал для аналізу, який ми потім опрацьовуємо — що вдалось, що ні. Щодо сьогоднішньої гри, можу сказати, що команда виглядала важкувато. Скоріш за все, через великі навантаження, хлопцям не вистачало свіжості. Це нормально, адже у нас є план підготовки, за яким ми і надалі будемо працювати.

Команда суперника грає у силовий футбол, дуже добре тримає мʼяча. Через це у деяких епізодах нам було важкувато, але плюс-мінус ми сьогодні впорались

В першому таймі ми поступались в інтенсивності та динаміці. Команда суперника була більш мобільна, це доставляло нам багато проблем. В другому таймі ми перебудувались та хотіли зустрічати їх по-іншому — все вдалось, хлопці почули. Якщо порівнювати два тайми, другий був більш цілісний та динамічний", — сказав Вернидуб.