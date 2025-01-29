Затверджено дати та час матчів 18 туру УПЛ.
Карпати - Динамо, ФК Динамо Київ
29 січня 2025, 19:45
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів 18 туру УПЛ.
Відновлення чемпіонату України заплановано на 21 лютого, а програму другої половини сезону відкриє матч між Колосом та Чорноморцем.
Розклад 18 туру УПЛ:
21 лютого (п’ятниця)
Колос — Чорноморець 15:30
22 лютого (субота)
Кривбас — Верес 13:00
Інгулець — Полісся 15:30
Рух — ЛНЗ 18:00
23 лютого (неділя)
Оболонь — Ворскла 13:00
Олександрія — Зоря 15:30
Динамо — Карпати 18:00
24 лютого (понеділок)
Шахтар — Лівий Берег 18:00
Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок. Шахтар має третій рядок і десять балів відставання від Динамо, але є гра в запасі.