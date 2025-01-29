Україна

Затверджено дати та час матчів 18 туру УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів 18 туру УПЛ.

Відновлення чемпіонату України заплановано на 21 лютого, а програму другої половини сезону відкриє матч між Колосом та Чорноморцем.

Розклад 18 туру УПЛ:

21 лютого (п’ятниця)

Колос — Чорноморець 15:30

22 лютого (субота)

Кривбас — Верес 13:00

Інгулець — Полісся 15:30

Рух — ЛНЗ 18:00

23 лютого (неділя)

Оболонь — Ворскла 13:00

Олександрія — Зоря 15:30

Динамо — Карпати 18:00

24 лютого (понеділок)

Шахтар — Лівий Берег 18:00

Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок. Шахтар має третій рядок і десять балів відставання від Динамо, але є гра в запасі.