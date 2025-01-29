Українець продовжить кар'єру в Туреччині.
Тарас Степаненко, ФК Шахтар
29 січня 2025, 17:07
Український півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко уклав контракт із турецьким Еюпспором, повідомляє турецький журналіст Ертан Сузгун.
Угода з капітаном Шахтаря розрахована на півтора року.
Завтра, 30 січня, футболіст прибуде до Стамбула для проходження медичного огляду та підписання всіх необхідних документів.
Це буде перший закордонний клуб у кар'єрі Степаненка.
Нагадаємо, Степаненко обійшов Шищенка в рейтингу гвардійців УПЛ.