Україна

Українець продовжить кар'єру в Туреччині.

Український півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко уклав контракт із турецьким Еюпспором, повідомляє турецький журналіст Ертан Сузгун.

Угода з капітаном Шахтаря розрахована на півтора року.

Завтра, 30 січня, футболіст прибуде до Стамбула для проходження медичного огляду та підписання всіх необхідних документів.

Це буде перший закордонний клуб у кар'єрі Степаненка.

Нагадаємо, Степаненко обійшов Шищенка в рейтингу гвардійців УПЛ.