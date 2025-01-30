Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 30 січня, розпочавшись о 15:00.

Сьогодні, 30 січня, одеський Чорноморець проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Бабича стане косоварська Малішева.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 15:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Чорноморець — Малішева:

Після 17 турів Чорноморець іде передостаннім у таблиці УПЛ з 12 заліковими балами.

У попередніх матчах "моряки" обіграли косоварські Дукаджині (2:1) та Дріту (3:1), і поступились угорській Кішварді (1:2, матч було не завершено).