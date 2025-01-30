Україна

Сума трансферу становитиме близько 6,5 мільйонів євро.

Півзахисник донецького Шахтаря Олександр Зубков незабаром стане гравцем Трабзонспору. Про це повідомляє Sports Digitale із посиланням на журналіста Джана Конуксевера.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитись про трансфер 28-річного українця на останній проведеній зустрічі.

Сума трансферу становитиме близько 6,5 мільйонів євро. Найближчим часом футболіст збірної України має прибути до Трабзона.

Цього сезону Зубков провів 21 матч, у яких забив сім голів та віддав шість гольових передач.

Додамо, що минулого тижня Трабзонспор підписав українського форварда "гірників" Данила Сікана.