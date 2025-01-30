Півзахисник донецького Шахтаря Олександр Зубков незабаром стане гравцем Трабзонспору. Про це повідомляє Sports Digitale із посиланням на журналіста Джана Конуксевера.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитись про трансфер 28-річного українця на останній проведеній зустрічі.

Сума трансферу становитиме близько 6,5 мільйонів євро. Найближчим часом футболіст збірної України має прибути до Трабзона.

Цього сезону Зубков провів 21 матч, у яких забив сім голів та віддав шість гольових передач.

Додамо, що минулого тижня Трабзонспор підписав українського форварда "гірників" Данила Сікана.