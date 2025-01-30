Сума трансферу становитиме близько 6,5 мільйонів євро.
Олександр Зубков, Getty Images
30 січня 2025, 17:20
Півзахисник донецького Шахтаря Олександр Зубков незабаром стане гравцем Трабзонспору. Про це повідомляє Sports Digitale із посиланням на журналіста Джана Конуксевера.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитись про трансфер 28-річного українця на останній проведеній зустрічі.
Сума трансферу становитиме близько 6,5 мільйонів євро. Найближчим часом футболіст збірної України має прибути до Трабзона.
Цього сезону Зубков провів 21 матч, у яких забив сім голів та віддав шість гольових передач.
Додамо, що минулого тижня Трабзонспор підписав українського форварда "гірників" Данила Сікана.